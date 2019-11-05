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В ЕС заявили, что стремятся спасти СВПД, хотя это очень сложно

Уберечь Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) становится всё труднее, признала Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Правда, что сохранение соглашения (СВПД - ИФ) чрезвычайно сложно, но мы по-прежнему стремимся делать всё, что можно, чтобы его уберечь", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Ирана Хасана Рухани о начале реализации Тегераном очередного этапа сокращения обязательств по СВПД.

"Для нас это вопрос безопасности. Безопасности мировой, а не только в масштабах региона или Европы", - добавила Коцьянчич.

"Мы очень обеспокоены объявлением, которое сделал сегодня президент Рухани, имея целью сократить обязательства Ирана относительно ядерного соглашения. Мы призываем Иран положить конец любой деятельности, которая не соблюдает его обязательства в рамках этого соглашения, и не принимать других мер, которые могли бы подорвать реализацию ядерного соглашения", - заявила представитель Могерини.

Она заявила о доверии, которое ЕС оказывает МАГАТЭ, на чьи доклады опираются оценки Брюсселем ситуации вокруг СВПД, и предложила в данном случае также дождаться выводов агентства как единственного органа, имеющего возможность проверить факты на местах.

Коцьянчич напомнила, что это соглашение было единогласно одобрено Советом Безопасности ООН, и оно является частью архитектуры глобального нераспространения, необходимой для безопасности региона, Европы и в более широком плане.

По ее словам, Евросоюз по-прежнему нацелен на полное выполнение ядерного соглашения с Ираном даже после выхода США из СВПД. При этом соблюдение соглашения Евросоюзом зависит от его соблюдения Ираном.

Пресс-секретарь отметила, что для защиты СВПД Евросоюз принял ряд мер, из которых она выделила пересмотренный блокирующий статут против экстерриториального применения санкций США, а также специальный механизм расчетов с Ираном INSTEX, учрежденный "евротройкой" иранского соглашения - Великобританией, Германией и Францией.

Вопросы, касающиеся работы INSTEX, Коцьянчич переадресовала к странам-основателям механизма.

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Тэги: ЕС, СВПД, СПАСЕНИЕ


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