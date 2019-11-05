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Дальнее зарубежье 05.11.2019 20:31

Лидера боливийской оппозиции, намеревавшегося потребовать от президента отставки, отправили на самолете обратно в родной город

Лидер оппозиционного боливийского общественного движения "Комитет за Санта-Крус" Луис Фернандо Камачо, который прибыл в Ла-Пас для того, чтобы доставить президенту страны Эво Моралесу требование об отставке, посажен в самолет и отправлен обратно в Санта-Крус, проинформировал журналистов комендант полиции Эль-Альто (пригород Ла-Паса, в котором находится аэропорт) Франс Силес.

Накануне Камачо заявил, что во вторник отправится в Ла-Пас для того, чтобы передать Моралесу требование об отставке, добавив, что не уйдет до тех пор, пока президент Боливии не покинет пост.

Он также выступил с призывом к блокаде государственных учреждений и перекрытию границ Боливии "мирными средствами, но твердо".

Гражданские протесты продолжаются в Боливии уже третью неделю. Они начались после того, как Высший избирательный суд (избирательная комиссия) Боливии объявил победителем первого тура президентских выборов 20 октября социалиста Эво Моралеса. Его основной оппонент Карлос Меса объявил, что не признает результатов выборов, обвинив власти в мошенничестве.

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Тэги: БОЛИВИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, ПРЕЗИДЕНТ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]