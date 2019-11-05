Главы МИД Азербайджана и Украины довольны сотрудничеством в сферах торговли и транспорта

Министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров пригласил своего украинского коллегу Вадима Пристайко посетить с визитом Азербайджан.

Главы МИД Азербайджана и Украины во вторник провели встречу в Стокгольме на полях министерского семинара высшего уровня «Новый взгляд на Восточное партнерство», сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями относительно состояния нынешних отношений, уровнем существующего развития и перспективами. Также была дана высокая оценка сотрудничеству в сферах транспорта, торговли и других сферах», - говорится в сообщении.

Главы МИД обсудили также перспективы сотрудничества в рамках международных организаций и договорились проложить сотрудничество в этом направлении.

Б.Рустамбеков