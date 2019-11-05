Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8911 RUR   0.0268 GBR   2.1895 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.54 0.34 Brent 62.13 0.44

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 05.11.2019 17:50

Главы МИД Азербайджана и Украины довольны сотрудничеством в сферах торговли и транспорта

Министр иностранных дел Эльмар Мамедьяров пригласил своего украинского коллегу Вадима Пристайко посетить с визитом Азербайджан.

Главы МИД Азербайджана и Украины во вторник провели встречу в Стокгольме на полях министерского семинара высшего уровня «Новый взгляд на Восточное партнерство», сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями относительно состояния нынешних отношений, уровнем существующего развития и перспективами. Также была дана высокая оценка сотрудничеству в сферах транспорта, торговли и других сферах», - говорится в сообщении.

Главы МИД обсудили также перспективы сотрудничества в рамках международных организаций и договорились проложить сотрудничество в этом направлении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Зеленский внес в Раду кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ приедут в Киев для встречи с Зеленским Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией на Украине - глава МИД Литвы МИД Азербайджана исключил украинскую телеведущую из «черного списка» по Карабаху Климкин объяснил причины переноса российских участков для голосования в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии Глава МИД Украины заявил, что выступает за прекращение дипломатических отношений с РФ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]