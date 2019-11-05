Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8911 RUR   0.0268 GBR   2.1895 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.54 0.34 Brent 62.13 0.44

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.11.2019 19:08

Новак: новый иск Нафтогаза не улучшит отношения с Газпромом, урегулирование нужно строить на базе "нулевого варианта"

Новый иск "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" на $12,2 млрд еще сильнее осложнит отношения с российскими партнерами, уверен министр энергетики России Александр Новак.

"Это явно действия, направленные не на улучшение и выстраивание взаимоотношений. Это какие-то абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу", - сказал Новак журналистам во вторник.

"Мы считаем, что нужно вернуться к теме урегулирования на базе "нулевого варианта" всех вопросов, касающихся судебных споров между нами и не рождать новых абсурдных судебных исков", - напомнил российский министр.

Как сообщалось. НАК "Нафтогаз Украины" в заявлении о защите и встречных исковых требованиях к российскому "Газпрому", направленных в Стокгольмский арбитраж, требует пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года до конца 2019 года на сумму $11,8 млрд плюс проценты и выплатить еще $448 млн плюс проценты в рамках других обязательств.

Среди других требований $213 млн (плюс проценты) компенсации за нарушение "Газпромом" обязательств поставлять газ по контракту на поставку газа в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 с возможностью добавить последующие месяцы (4 млрд куб. м газа в 2018 году и 5 млрд куб. м газа в 2019 году), так как "Нафтогазу" приходилось покупать этот газ дороже на европейском рынке.

Помимо этого, НАК требует $202 млн (плюс проценты) компенсации за нарушение "Газпромом" обязательств подавать газ для транзита в объеме не менее 110 млрд куб. м в год по контракту на транзит газа в период с 1 января по 12 марта 2018 года, а также $33 млн (плюс проценты) компенсации за несоблюдение "Газпромом" обязательств отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Зеленский готов к встрече с Путиным - глава МИД Украины Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу, однако все еще надеется на успешное решение проблем Зеленский хочет прямой встречи с Путиным, но это пока не обсуждается Козак с оптимизмом смотрит на поставки газа Молдавии через Украину в 2020г: больших рисков для транзита нет Трамп считает, что действия США на Украине раздражают РФ, с которой нужно быть друзьями - СМИ Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]