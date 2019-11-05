Новый иск "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" на $12,2 млрд еще сильнее осложнит отношения с российскими партнерами, уверен министр энергетики России Александр Новак.

"Это явно действия, направленные не на улучшение и выстраивание взаимоотношений. Это какие-то абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу", - сказал Новак журналистам во вторник.

"Мы считаем, что нужно вернуться к теме урегулирования на базе "нулевого варианта" всех вопросов, касающихся судебных споров между нами и не рождать новых абсурдных судебных исков", - напомнил российский министр.

Как сообщалось. НАК "Нафтогаз Украины" в заявлении о защите и встречных исковых требованиях к российскому "Газпрому", направленных в Стокгольмский арбитраж, требует пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года до конца 2019 года на сумму $11,8 млрд плюс проценты и выплатить еще $448 млн плюс проценты в рамках других обязательств.

Среди других требований $213 млн (плюс проценты) компенсации за нарушение "Газпромом" обязательств поставлять газ по контракту на поставку газа в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 с возможностью добавить последующие месяцы (4 млрд куб. м газа в 2018 году и 5 млрд куб. м газа в 2019 году), так как "Нафтогазу" приходилось покупать этот газ дороже на европейском рынке.

Помимо этого, НАК требует $202 млн (плюс проценты) компенсации за нарушение "Газпромом" обязательств подавать газ для транзита в объеме не менее 110 млрд куб. м в год по контракту на транзит газа в период с 1 января по 12 марта 2018 года, а также $33 млн (плюс проценты) компенсации за несоблюдение "Газпромом" обязательств отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом.