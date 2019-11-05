В Турции предложили ввести сбор за проживание в отелях в размере до $22 в неделю с туриста

Комиссия по налогам и бюджету парламента Турции предложила ввести в 2020 году новый сбор на проживание в отелях в размере от 6 до 18 лир в сутки, в случае его одобрения турист, купивший недельный отдых в отеле 5*, заплатит дополнительно почти 1,4 тыс. рублей ($22), сообщает газета Milliyet.

Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1% до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила переложить налог на туристов. В случае принятия законопроекта, налог будет взиматься с каждого туриста старше 12 лет при проживании в отелях категории от 1 до 5*. В отелях 5* и бутик-отелях налог составит 18 лир или около 200 рублей за ночь с человека, в отелях 4* - 12 лир за ночь (130 рублей), в отелях 3* - 9 лир (100 рублей), в апартотелях, отелях 1-2*, пансионах, мотелях и кемпингах - 6 лир (66 рублей).

Турецкие отельеры выступали против идеи введения налога на отельный бизнес, а сейчас также выступили против налога с туристов. Глава Ассоциации отелей Эгейского моря Мехмет Ишлер назвал это "наказанием туристической отрасли за ее успех".

Глава Федерации отелей Турции Муберра Эресин, в свою очередь, заявила, что гостиничный бизнес недостаточно силен, чтобы справиться с новым налоговым бременем, и его вклад в экономику снизится. Кроме того, по ее словам, отрасль пока не восстановилась до показателей 2012 года.

В Ассоциации туроператоров России порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что новый налог туристы, скорее всего, будут оплачивать самостоятельно при заезде в отель или выезде из него. "Контракты туроператоров на 2020 год уже подписаны, и налог в цены не включен", - сообщили в АТОР.

В ассоциации попытки введения налогов на туристов объяснили желанием турецкого правительства получить больше денег с успешной и быстрорастущей отрасли.

Ранее туроператоры предполагали, что в случае введения налога на отели Турции цены на туры вырастут пропорционально его размеру.