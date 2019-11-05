Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8911 RUR   0.0268 GBR   2.1895 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.54 0.34 Brent 62.13 0.44

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.11.2019 20:09

Цены на нефть уверенно повышаются, Brent - выше $63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут во вторник третьи торги подряд на фоне сигналов о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, а также ралли на рынке акций США, сообщает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:42 МСК подорожали на $0,91 (на 1,46%) - до $63,04 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,76 (на 1,34%) - до $57,3 за баррель.

Декабрьский контракт на WTI "набирает силу и торгуется около $57 за баррель на оптимизме относительно торговых переговоров США-КНР, а также в определенной степени коррелируя с американскими акциями, которые достигли исторических максимумов", отмечает руководитель энергетического отдела Mizuho Securities U.S.A. Роберт Йоугер.

ОПЕК в ежегодном долгосрочном обзоре, опубликованном во вторник, дала прогноз, согласно которому в среднесрочном периоде потребление нефти будет расти довольно хорошими темпами и к 2024 году достигнет уровня в 104,8 млн баррелей в сутки.

"Фундаментальные факторы мало что сделали для подъема рынка", этот рост обусловлен восстановлением оптимизма относительно торговых вопросов США-КНР, говорится в отчете ING. При этом аналитики банка считают, что "увеличение цен на нефть будет кратковременным, учитывая масштабы профицита нефти, который ожидается в первом полугодии 2020 года".

Однако котировки могут отреагировать, "если ОПЕК+ удивят рынок в декабре более сильным, чем ожидалось, сокращением добычи в 2020 году", сообщается в прогнозе ING.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть дорожает, цена Brent - $62,65 за баррель ОПЕК повысила оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2040г на 3,8 млн б/с, в основном из-за США, по ОПЕК прогноз снижен на 4,9 млн б/с Brent стабильна на уровне $62,16 за баррель на позитивных сигналах о переговорах США и КНР Цена нефти остается на уровне $60 за баррель, возможность ужесточения квот ОПЕК+ будет рассмотрена в декабре - Зангане Нефть слабо дорожает, но завершает неделю рекордным падением за месяц, Brent у $59,75 за баррель Нефть дорожает в пятницу, но завершает неделю падением, Brent на уровне $59,75 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]