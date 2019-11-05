Цены на нефть уверенно повышаются, Brent - выше $63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут во вторник третьи торги подряд на фоне сигналов о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, а также ралли на рынке акций США, сообщает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:42 МСК подорожали на $0,91 (на 1,46%) - до $63,04 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,76 (на 1,34%) - до $57,3 за баррель.

Декабрьский контракт на WTI "набирает силу и торгуется около $57 за баррель на оптимизме относительно торговых переговоров США-КНР, а также в определенной степени коррелируя с американскими акциями, которые достигли исторических максимумов", отмечает руководитель энергетического отдела Mizuho Securities U.S.A. Роберт Йоугер.

ОПЕК в ежегодном долгосрочном обзоре, опубликованном во вторник, дала прогноз, согласно которому в среднесрочном периоде потребление нефти будет расти довольно хорошими темпами и к 2024 году достигнет уровня в 104,8 млн баррелей в сутки.

"Фундаментальные факторы мало что сделали для подъема рынка", этот рост обусловлен восстановлением оптимизма относительно торговых вопросов США-КНР, говорится в отчете ING. При этом аналитики банка считают, что "увеличение цен на нефть будет кратковременным, учитывая масштабы профицита нефти, который ожидается в первом полугодии 2020 года".

Однако котировки могут отреагировать, "если ОПЕК+ удивят рынок в декабре более сильным, чем ожидалось, сокращением добычи в 2020 году", сообщается в прогнозе ING.