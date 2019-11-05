МИД Азербайджана расследует информацию о посещении Москвы «представителем» сепаратистского режима

Министерство иностранных дел Азербайджана расследует сообщения СМИ о поездке «представителя» незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна в Москву, заявила руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

По ее словам, уточняется информации о том, с кем встречался «представитель» незаконного режима, и в каких мероприятиях он участвовал.

«В дипломатии отсутствует практика заранее анонсировать о вызове в МИД иностранного посла по тому или иному вопросу. Это серьезный шаг, и к нему следует детально подготовиться, в первую очередь посредством сбора проверенной информации. В прессу же о приглашении посла сообщают постфактум, то есть после того, как посол посетил МИД. Мои наблюдения позволяют сказать, что некоторые журналисты пытаются поднять по данному вопросу необоснованную шумиху. Тем не менее, полагаю, что с целью прояснения ситуации, проявляя профессиональный подход, следовало бы для начала обратиться в пресс-службу МИД. Мы же, со своей стороны, отвечаем на все запросы, конечно же, после сбора подробной информации», - заявила Абдуллаева.

Она также отметила, что позиция МИД относительно въезда «представителей» незаконного марионеточного режима на территорию иностранных государств является единой и в равной мере распространяется на все подобные случаи.

«Вопрос территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках признанных границ международным сообществом является крайне принципиальным для всех нас и для всего нашего народа», - сказала Л.Абдуллаева.

Б.Рустамбеков