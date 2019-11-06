Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.882 RUR   0.0268 GBR   2.1891 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.54 0.34 Brent 62.13 0.44

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.11.2019 12:14

Визит Макрона в Китай поможет развитию свободной торговли в мире - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал визит в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона, придавший дополнительный импульс многосторонности торговых отношений и развитию свободной торговли.

На встрече с Макроном в Пекине в среду Си Цзиньпин сказал, что лидеры двух стран послали миру "сильный сигнал" о необходимости "совместной работы по созданию открытых экономик".

Макрон со своей стороны отметил, что Китай и ЕС должны "наладить широкое стабильное партнерство по решению больших вопросов международного мира, который все больше и больше дестабилизируется".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Си Цзиньпин выступил против протекционизма Остановить поступательное развитие КНР невозможно - Си Цзиньпин Си Цзиньпин заявил о намерении придерживаться принципа "одна страна, две системы" во внутренней политике Китая Китай выступает против шовинизма крупных государств в отношении малых - Си Цзиньпин Си Цзиньпин в апреле может посетить Пхеньян и Сеул - южнокорейские СМИ Си Цзиньпин заявил, что в Китае одержана решительная победа над коррупцией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]