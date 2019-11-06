Визит Макрона в Китай поможет развитию свободной торговли в мире - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал визит в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона, придавший дополнительный импульс многосторонности торговых отношений и развитию свободной торговли.
На встрече с Макроном в Пекине в среду Си Цзиньпин сказал, что лидеры двух стран послали миру "сильный сигнал" о необходимости "совместной работы по созданию открытых экономик".
Макрон со своей стороны отметил, что Китай и ЕС должны "наладить широкое стабильное партнерство по решению больших вопросов международного мира, который все больше и больше дестабилизируется".
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