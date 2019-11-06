Протокол о внесении поправки в соглашение с РФ, содержащий норму о переименовании ракетно-комического комплекса "Байтерек" в "Назарбаевский старт", будет внесен в парламент Казахстана до конца года, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

"Есть у нас межправительственное соглашение о создании ракетно-комического комплекса "Байтерек". Там это название закреплено. Для того чтобы изменить название, надо в это межправсоглашение внести протокол об изменении. Этот протокол на стадии проработки, и он должен быть согласован с соответствующими правительствами, администрациями президента. Мы сейчас эту работу проводим. (. . .) Сейчас он стадии проработки как внутри Казахстана, так и внутри РФ", - сказал Нургужин журналистам в среду в Нур-Султане.

"До конца года мы планируем внести в парламент", - уточнил он.

Президент России Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек", который совместно строят РФ и Казахстан, в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева в сентябре во время осмотра реконструированного павильона "Казахстан" на ВДНХ, где глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса.

Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что "Байтерек" означает "Древо жизни" и рассказал казахстанскую легенду, связанную с этим образом.

"Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект", - предложил Путин.

Назарбаев ответил, что проект реализуется "благодаря партнерству России и Казахстана, он поднимает на совершенно новый уровень космическую отрасль".

Первый президент Казахстана предложил свой вариант названия: "Нурсултан" - нет. Как-то по-другому назовите. "Назарбаев" назовите".

"Хорошо, договорились", - ответил с улыбкой Путин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который вместе с Путиным и Назарбаевым осматривал новый павильон, отметил, что "проект надо реализовать качественно - с таким именем".