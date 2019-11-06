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СНГ 06.11.2019 13:04

Казахстан направит порядка $28 млн на совместную с РФ и ОАЭ реконструкцию "Гагаринского старта"

Казахстан, РФ и ОАЭ направят на паритетных условиях $84 млн на реконструкцию "Гагаринского старта" на Байконуре, сообщил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.

"Речь идет об инвестициях (источник финансирования - ИФ). Совместно с казахстанским фондом прямых инвестиций рассматривается порядка $84 млн, где-то по $28 млн каждая сторона будет вносить. Будет паритетное финансирование на равных условиях", - сказал Нургужин журналистам в среду в Нур-Султане.

"По проекту планируется три года на реконструкцию. До 2023 года включительно", - уточнил он.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что работы по реконструкции стартовой площадки номер один на космодроме Байконур должны начаться в следующем году.

По его данным, планировалось в первой половине ноября завершить переговоры по заключению контракта между странами.

После пуска последней ракеты "Союз-ФГ" 25 сентября, "Гагаринский старт" был закрыт.

В начале июня Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из ОАЭ подписали соглашение с "Роскосмосом" о выделении $90 млн для реконструкции "Гагаринского старта".

Площадка N1, или "Гагаринский старт" - пусковая площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТАРТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]