Казахстан, РФ и ОАЭ направят на паритетных условиях $84 млн на реконструкцию "Гагаринского старта" на Байконуре, сообщил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
"Речь идет об инвестициях (источник финансирования - ИФ). Совместно с казахстанским фондом прямых инвестиций рассматривается порядка $84 млн, где-то по $28 млн каждая сторона будет вносить. Будет паритетное финансирование на равных условиях", - сказал Нургужин журналистам в среду в Нур-Султане.
"По проекту планируется три года на реконструкцию. До 2023 года включительно", - уточнил он.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что работы по реконструкции стартовой площадки номер один на космодроме Байконур должны начаться в следующем году.
По его данным, планировалось в первой половине ноября завершить переговоры по заключению контракта между странами.
После пуска последней ракеты "Союз-ФГ" 25 сентября, "Гагаринский старт" был закрыт.
В начале июня Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из ОАЭ подписали соглашение с "Роскосмосом" о выделении $90 млн для реконструкции "Гагаринского старта".
Площадка N1, или "Гагаринский старт" - пусковая площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту.
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