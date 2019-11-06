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Регион 06.11.2019 12:45

Грузинский президент призвала международное сообщество воздействовать на Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду обратилась к участникам проходящей в Батуми международной конференции по обороне и безопасности с призывом убедить Россию вывести военных из Абхазии и Южной Осетии.

"Вам всем следует убедить Россию выполнить взятые в 2008 году обязательства и вместе с мировым сообществом в Женевском и других форматах приложить усилия для мирного урегулирования конфликта. Это крайне важно для обеспечения длительной стабильности и безопасности региона", - заявила Зурабишвили.

Она отметила, что ответом Грузии на существующие вызовы являются ее политика по обороне и мирное экономическое развитие.

"Политика обороны значит для нас еще большее сближение с НАТО. Этот процесс прописан в нашей конституции и не имеет альтернативы", - сказала Зурабишвили.

В международной конференции организованной Министерством обороны Грузии участвуют представители 35 стран.

Между тем начало конференции было сорвано. По информации грузинских СМИ, перед началом мероприятия включился сигнал тревоги, и организаторы попросили участников конференции покинуть зал заседаний. Как выяснилось позже, детектор включился из-за задымления на кухне. После прояснения ситуации участники конференции вернулись из фойе в зал заседаний.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]