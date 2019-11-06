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СНГ 06.11.2019 13:16

В ПАСЕ настаивают на введении моратория на смертную казнь в Белоруссии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявляет, что единственный способ улучшить отношения Белоруссии с Советом Европы - это ввести мораторий на применение смертной казни.

"Я повторяю свой призыв к белорусским властям в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь и в качестве первого шага к ее полной отмене. Это единственный путь к улучшению отношений Беларуси с Советом Европы", - говорится в заявлении генерального докладчика ПАСЕ Тита Корлатяна, опубликованном на сайте ассамблеи.

Заявление гендокладчика сделано в связи с очередным смертным приговором в Белоруссии, вынесенным Виктору Сергилю в конце октября.

"Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в наложении пропорциональной санкции, европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", - подчеркнул Корлатян.

25 октября пятницу Брестский областной суд за убийство малолетней девочки с особой жестокостью приговорил Виктора Сергиля к высшей мере наказания, а его соучастницу и мать ребенка Наталью Колб к 25 годам лишения свободы.

Трагедия произошла в Лунинце в октябре 2018 года. Вечером 27 октября прошлого года отец девочки вернулся домой и обнаружил тело дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и ее 47-летний знакомый Сергиль. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

По версии обвинения, преступление было совершено с особой жестокостью "способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий".

Сергиль стал третьим человеком, приговоренным к смертной казни в Белоруссии в текущем году.

Ранее вынесение этого приговора осудил Евросоюз.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а о месте захоронения не сообщается.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПАСЕ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]