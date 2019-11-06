В ПАСЕ настаивают на введении моратория на смертную казнь в Белоруссии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявляет, что единственный способ улучшить отношения Белоруссии с Советом Европы - это ввести мораторий на применение смертной казни.

"Я повторяю свой призыв к белорусским властям в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь и в качестве первого шага к ее полной отмене. Это единственный путь к улучшению отношений Беларуси с Советом Европы", - говорится в заявлении генерального докладчика ПАСЕ Тита Корлатяна, опубликованном на сайте ассамблеи.

Заявление гендокладчика сделано в связи с очередным смертным приговором в Белоруссии, вынесенным Виктору Сергилю в конце октября.

"Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в наложении пропорциональной санкции, европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", - подчеркнул Корлатян.

25 октября пятницу Брестский областной суд за убийство малолетней девочки с особой жестокостью приговорил Виктора Сергиля к высшей мере наказания, а его соучастницу и мать ребенка Наталью Колб к 25 годам лишения свободы.

Трагедия произошла в Лунинце в октябре 2018 года. Вечером 27 октября прошлого года отец девочки вернулся домой и обнаружил тело дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и ее 47-летний знакомый Сергиль. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

По версии обвинения, преступление было совершено с особой жестокостью "способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий".

Сергиль стал третьим человеком, приговоренным к смертной казни в Белоруссии в текущем году.

Ранее вынесение этого приговора осудил Евросоюз.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а о месте захоронения не сообщается.