В ПАСЕ настаивают на введении моратория на смертную казнь в Белоруссии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявляет, что единственный способ улучшить отношения Белоруссии с Советом Европы - это ввести мораторий на применение смертной казни.
"Я повторяю свой призыв к белорусским властям в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь и в качестве первого шага к ее полной отмене. Это единственный путь к улучшению отношений Беларуси с Советом Европы", - говорится в заявлении генерального докладчика ПАСЕ Тита Корлатяна, опубликованном на сайте ассамблеи.
Заявление гендокладчика сделано в связи с очередным смертным приговором в Белоруссии, вынесенным Виктору Сергилю в конце октября.
"Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в наложении пропорциональной санкции, европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", - подчеркнул Корлатян.
25 октября пятницу Брестский областной суд за убийство малолетней девочки с особой жестокостью приговорил Виктора Сергиля к высшей мере наказания, а его соучастницу и мать ребенка Наталью Колб к 25 годам лишения свободы.
Трагедия произошла в Лунинце в октябре 2018 года. Вечером 27 октября прошлого года отец девочки вернулся домой и обнаружил тело дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и ее 47-летний знакомый Сергиль. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
По версии обвинения, преступление было совершено с особой жестокостью "способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий".
Сергиль стал третьим человеком, приговоренным к смертной казни в Белоруссии в текущем году.
Ранее вынесение этого приговора осудил Евросоюз.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Смертные приговоры в отношении женщин не выносятся.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а о месте захоронения не сообщается.
Армения намеренно затягивает переговоры по Карабаху – министр обороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
МИД Азербайджана расследует информацию о посещении Москвы «представителем» сепаратистского режима
Роснефть в III кв. продолжала получать претензии от покупателей нефти из-за форс-мажора на "Дружбе"
SOCAR увеличила в 2018г капвложения на 58,5%
Азербайджан в 2020г ожидает спада выручки от экспорта нефти на 2,9%, роста капвложений в нефтяной сектор на 23,6%
Бутылка виски продана на аукционе за сумму свыше 1,4 млн фунтов стерлингов
Минздрав отбирает подрядчика для строительства больницы №2 в Сумгайыте
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил финансовые показатели за девять месяцев 2019 года
Специальное предложение от AccessBank-a сотрудникам юстиции!
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку