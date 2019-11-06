Канада возобновит экспорт мяса в Китай, приостановленный четыре месяца назад по решению китайской стороны из-за поддельных ветеринарных сертификатов, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Хорошие новости для канадских фермеров сегодня: возобновится экспорт канадской свинины и говядины в Китай", - написал он на своей странице в Twitter.
В конце июня посольство КНР в Оттаве объявило, что обратилось к властям Канады с просьбой приостановить поставки мяса в Китай из-за того, что были обнаружены поддельные канадские ветеринарные сертификаты. Как сообщалось в заявлении посольства, этот шаг стал следствием того, что китайская таможня выявила в поставляемой Канадой свинине остатки кормовой добавки рактопамин - вещества, используемого для увеличения мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота. Эта добавка разрешена в Канаде, но запрещена в Китае.
Последующее расследование показало, что до 188 официальных ветеринарно-санитарных сертификатов, приложенных к партии свинины, экспортируемой в КНР, были поддельными. В связи с этим Китай принял "срочные превентивные меры" для защиты китайских потребителей.
Наблюдатели в Китае отмечают, что в последние недели появились признаки потепления отношений между Оттавой и Пекином, и решение Канады возобновить поставки мяса в КНР представляет собой первый существенный сдвиг.
Напряженность в отношениях двух стран усилилась, когда Канада по запросу Вашингтона в конце 2018 года арестовала финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу по выдвинутому США обвинению в том, что она в нарушение американских санкций занималась поставками оборудования в Иран. Китай позднее арестовал на своей территории двух канадских граждан, обвинив их в шпионаже.
По мнению многих экспертов в области внешней политики, запрет Пекина на импорт канадской мясной продукции был частью усилий китайской стороны убедить власти Канады прекратить процедуру экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Как сообщалось, она была отпущена под залог и остается в Ванкувере, слушания по делу о ее экстрадиции назначены на январь 2020 года.
Армения намеренно затягивает переговоры по Карабаху – министр обороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
МИД Азербайджана расследует информацию о посещении Москвы «представителем» сепаратистского режима
Роснефть в III кв. продолжала получать претензии от покупателей нефти из-за форс-мажора на "Дружбе"
SOCAR увеличила в 2018г капвложения на 58,5%
Азербайджан в 2020г ожидает спада выручки от экспорта нефти на 2,9%, роста капвложений в нефтяной сектор на 23,6%
Бутылка виски продана на аукционе за сумму свыше 1,4 млн фунтов стерлингов
Минздрав отбирает подрядчика для строительства больницы №2 в Сумгайыте
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил финансовые показатели за девять месяцев 2019 года
Специальное предложение от AccessBank-a сотрудникам юстиции!
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку