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Дальнее зарубежье 06.11.2019 14:02

Глава Минобороны Индии заявляет о желании Дели расширить сотрудничество с Россией в сфере ВТС

Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между компаниями военно-промышленного комплекса (ВПК) двух стран, заявил министр обороны Раджнатх Сингх.

"Мы вновь подтвердили нашу приверженность всеобъемлющему сотрудничеству с Россией и развитию военно-технического сотрудничества между компаниями ВПК, а также укреплению сотрудничества между нашими вооруженными силами", - сказал Сингх в среду на переговорах в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Он также отметил, что Индия решила реструктурировать свою часть российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству для наращивания темпов и объемов сотрудничества с российскими Вооруженными силами.

Говоря о стратегическом партнерстве с Россией, Сингх отметил, что "сотрудничество в сфере обороны укрепляется".

Он подчеркнул, что углублению индийско-российских отношений способствовала недавняя встреча лидеров двух стран во Владивостоке.

Сингх отметил, что намерен работать с Шойгу "в русле взаимного доверия и особо привилегированного партнёрства, которое сложилось между Индией и Россией".

Сингх был назначен на должность министра обороны Индии 31 мая, это его первая встреча с российским коллегой.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ВТС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]