SoftBank получил операционный убыток в размере $6,5 млрд из-за списаний

Японская телекоммуникационная компания SoftBank Group Corp.во втором финансовом квартале зафиксировала операционный убыток впервые за последние 14 лет на фоне списания стоимости ряда крупных инвестиций, включая WeWork и Uber Technologies Inc.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее операционный убыток за три месяца, завершившихся 30 сентября, составил 704,4 млрд иен ($6,5 млрд) по сравнению с прибылью в размере 705,5 млрд иен за аналогичный период годом ранее.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали убыток на уровне 230,8 млрд иен.
Фонд SoftBank Vision Fund в минувшем квартале понес убыток в 970,3 млрд иен в связи с резким падением стоимости компаний, в которые он инвестировал.
За первое полугодие текущего финансового года у SoftBank образовались нереализованные убытки на сумму 537,9 млрд иен по целому ряду инвестиций - от Uber до WeWork. Ранее аналитики прогнозировали, что SoftBank может списать от $5 до $7 млрд.
В конце октября американский коворкинговый стартап WeWork подтвердил, что принял план финансовой помощи, предложенный SoftBank, в результате которого японская компания получила долю в стартапе в размере 80%. В рамках сделки SoftBank предоставит WeWork $5 млрд в виде нового финансирования и до $3 млрд в рамках тендерного предложения о покупке акций у существующих акционеров, сообщало агентство Bloomberg. SoftBank также ускорит выполнение обязательств по финансированию в размере $1,5 млрд.
Акции SoftBank на торгах в среду подорожали на 0,6%. С начала года капитализация компании выросла на 18,3%, до 8,9 трлн иен.
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