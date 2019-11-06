Соглашение о взаимопомощи стран СНГ в случае ядерной аварии одобрено Советом Федерации

Совет Федерации ратифицировал Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Соглашение было подписано председателями правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана в Астане 2 ноября 2018 года. Это было сделано с целью содействия безотлагательному предоставлению помощи в случаях ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий и защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.

Документ определяет порядок оказания помощи, финансирования деятельности, организации работы, технического оснащения, транспортировки воздушным транспортом и приоритетного въезда на территорию запрашивающей стороны групп по оказанию помощи; ввоза, вывоза и использования лекарственных препаратов, в том числе содержащих наркотические средства и психотропные вещества. Предусматривается информационное взаимодействие уполномоченных органов сторон между собой и с Комиссией государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.