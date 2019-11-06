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СНГ 06.11.2019 12:39

Соглашение о взаимопомощи стран СНГ в случае ядерной аварии одобрено Советом Федерации

Совет Федерации ратифицировал Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Соглашение было подписано председателями правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана в Астане 2 ноября 2018 года. Это было сделано с целью содействия безотлагательному предоставлению помощи в случаях ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий и защиты здоровья населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиоактивных выбросов и ионизирующего излучения.

Документ определяет порядок оказания помощи, финансирования деятельности, организации работы, технического оснащения, транспортировки воздушным транспортом и приоритетного въезда на территорию запрашивающей стороны групп по оказанию помощи; ввоза, вывоза и использования лекарственных препаратов, в том числе содержащих наркотические средства и психотропные вещества. Предусматривается информационное взаимодействие уполномоченных органов сторон между собой и с Комиссией государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, СНГ, РАДИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]