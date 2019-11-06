Сирийская армия установила на границе с Турцией блок-посты от Камышлы до аль-Малькия

Сирийская правительственная армия за минувшие сутки взяла под контроль 10 городов и населенных пунктов на восточном участке границы с Турцией, сообщил в среду с места событий корреспондент информационного агентства САНА.
Подразделения правительственной армии завершили развертывание и установили блок-посты на 60-километровом участке от города Камышлы до города аль-Малькия "с целью защиты местного населения от нападений террористических групп, поддерживаемых турецким режимом", отмечает агентство.
За последние несколько дней правительственные вооруженные силы установили в провинции Хасаке блокпосты и заняли города и населенные пункты на 90-километровом участке сирийско-турецкой границе от города Рас-аль-Айн на западе до Камышлы на востоке.
По данным агентства, одновременно турецкая армия перебросила подкрепление в район Рас-аль-Айна и установила там военные блокпосты.
В соответствии с российско-турецким меморандумом, заключенным 22 октября в Сочи, сирийская армия и российская военная полиция осуществляют патрулирование в 30-километровой приграничной зоне на северо-востоке Сирии. Турецкая армия и российская военная полиция осуществляют патрулирование в 10-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии.
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