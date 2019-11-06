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Дальнее зарубежье 06.11.2019 12:51

Сирийская армия установила на границе с Турцией блок-посты от Камышлы до аль-Малькия

Сирийская правительственная армия за минувшие сутки взяла под контроль 10 городов и населенных пунктов на восточном участке границы с Турцией, сообщил в среду с места событий корреспондент информационного агентства САНА.

Подразделения правительственной армии завершили развертывание и установили блок-посты на 60-километровом участке от города Камышлы до города аль-Малькия "с целью защиты местного населения от нападений террористических групп, поддерживаемых турецким режимом", отмечает агентство.

За последние несколько дней правительственные вооруженные силы установили в провинции Хасаке блокпосты и заняли города и населенные пункты на 90-километровом участке сирийско-турецкой границе от города Рас-аль-Айн на западе до Камышлы на востоке.

По данным агентства, одновременно турецкая армия перебросила подкрепление в район Рас-аль-Айна и установила там военные блокпосты.

В соответствии с российско-турецким меморандумом, заключенным 22 октября в Сочи, сирийская армия и российская военная полиция осуществляют патрулирование в 30-километровой приграничной зоне на северо-востоке Сирии. Турецкая армия и российская военная полиция осуществляют патрулирование в 10-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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