SOCAR увеличила в 2018г капвложения на 58,5%

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2018 году составили 1 млрд 909 млн 354,3 тыс. манатов, что на 58,5% выше показателя 2017 года.
Такие данные приводятся в годовом отчете компании за 2018 год, опубликованном на сайте SOCAR.
При этом, фактические капитальные затраты SOCAR в 2018 году оказались на 13,2% меньше запланированных.
Согласно отчету, в 2018 году затраты компании на бурение составили 747 млн 990,5 тыс. манатов (в том числе на эксплуатационное бурение – 697 млн 742,8 тыс. манатов, на разведочное – 50 млн 247,7 тыс. манатов). При этом фактические капзатраты на бурение оказались на 4% выше запланированных. По сравнению с 2017 годом SOCAR в минувшем году увеличила расходы на бурение на 21,9%, в том числе на эксплуатационное бурение – на 83,8%, на разведочное - сократила на 78,5%.
Капвложения по компании на строительные работы в 2018 году составили 946 млн 789,1 тыс. манатов (рост на 81,2%), на оборудование, не требующее установки - 143 млн 259,2 тыс. манатов (рост в 2,9 раза), на геологоразведочные работы - 71 млн 315,5 тыс. манатов (рост в 3,5 раза), остальное - прочие.
В 2018 году компанией были сданы в эксплуатацию основные фонды на 1 млрд 118 млн 754,6 тыс. манатов, что на 10,9% выше показателя 2017 года.
Н.Аббасова
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