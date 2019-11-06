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ТЭК 06.11.2019 13:05

SOCAR увеличила в 2018г капвложения на 58,5%

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2018 году составили 1 млрд 909 млн 354,3 тыс. манатов, что на 58,5% выше показателя 2017 года.

Такие данные приводятся в годовом отчете компании за 2018 год, опубликованном на сайте SOCAR.

При этом, фактические капитальные затраты SOCAR в 2018 году оказались на 13,2% меньше запланированных.

Согласно отчету, в 2018 году затраты компании на бурение составили 747 млн 990,5 тыс. манатов (в том числе на эксплуатационное бурение – 697 млн 742,8 тыс. манатов, на разведочное – 50 млн 247,7 тыс. манатов). При этом фактические капзатраты на бурение оказались на 4% выше запланированных. По сравнению с 2017 годом SOCAR в минувшем году увеличила расходы на бурение на 21,9%, в том числе на эксплуатационное бурение – на 83,8%, на разведочное - сократила на 78,5%.

Капвложения по компании на строительные работы в 2018 году составили 946 млн 789,1 тыс. манатов (рост на 81,2%), на оборудование, не требующее установки - 143 млн 259,2 тыс. манатов (рост в 2,9 раза), на геологоразведочные работы - 71 млн 315,5 тыс. манатов (рост в 3,5 раза), остальное - прочие.

В 2018 году компанией были сданы в эксплуатацию основные фонды на 1 млрд 118 млн 754,6 тыс. манатов, что на 10,9% выше показателя 2017 года.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, КАПВЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]