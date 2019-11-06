Минздрав отбирает подрядчика для строительства больницы №2 в Сумгайыте

Министерство здравоохранения Азербайджана отбирает подрядчика на проведение строительных работ в рамках I-го этапа строительства Сумгайытской городской больницы №2.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 400 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 16 декабря 2019 года. Тендерная процедура состоится 17 декабря.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2019 года подписал распоряжение о выделении предварительно 5 млн манатов на дополнительные меры по капитальному ремонту Сумгайытской городской больницы №2. Средства на эти цели выделяются из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству здравоохранения.

В конце мая текущего года Минздрав заключил контракт с ООО «IBA Group» стоимостью 582,33 тыс. манатов на проведение инженерно-геологических работ, подготовку проектно-сметной документации для строительства Сумгаитской городской больницы №2.

Кроме этого, Минздрав привлек ООО «S.H.Inshaat Xidmeti» к работам по сносу для строительства больницы. Стоимость контракта 495 тыс. 870,69 манатов.

Б.Рустамбеков