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Индия внесла аванс в размере $850 млн за С-400

Индия уже сделала первый взнос в размере $850 млн за комплексы С-400 "Триумф" и хочет, чтобы Россия ускорила график их поставок, сообщила в среду газета The Economic Times, ссылаясь на источники.

Ускоренная поставка пяти полковых комплектов С-400 по соглашению на общую сумму в $5,43 млрд, подписанному в октябре 2018 года, должна была обсуждаться в ходе 19-й российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которая проходила в среду под сопредседательством министра обороны Индии Раджнатх Сингха и его российского коллеги Сергея Шойгу, сообщили источники.

По их данным, Сингх даже может посетить в четверг предприятие в Санкт-Петербурге, производящее С-400. Дели решил ускорить график поставок после того, как Индия и Россия недавно разработали платежный механизм, чтобы обойти режим санкций США против приобретения российских систем вооружения, говорят источники.

"Первый взнос в размере 15% по сделке на приобретение С-400 был отложен на несколько месяцев. Но теперь он уже оплачен, а остальные платежи связаны с поставками. Россия заверила Индию, что будет придерживаться первоначального графика поставок. Индия, тем не менее, пытается ускорить его", - сказал источник.

Как сообщалось, в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В июне официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва сообщила "Интерфаксу", что поставки С-400 в Индию начнутся после 2020 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, С400, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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