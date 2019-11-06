Иран приступил к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо - ТВ

Иранские специалисты в среду стали закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо в рамках четвертого этапа сокращения Тегераном обязательство по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, сообщило иранское государственное телевидение.
"В присутствии инспекторов МАГАТЭ Иран начал подачу газа в центрифуги в Фордо", - отмечает ТВ.
Газ - гексафторид урана - поступает в Фордо с предприятия в Натанзе.
Накануне глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил, что со среды на ядерном объекте в Фордо начнется обогащение урана до уровня в 5%, При этом он пояснил, что процесс будет происходить в присутствии инспекторов МАГАТЭ, и что Тегеран ранее во вторник проинформировал агентство письмом о своих действиях на объекте в Фордо.
В то же время Али Акбар Салехи заявил, что на данный момент принято решение не доводить уровень обогащения урана до 20%,
Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал в среду президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".
Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.
8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.
7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.
В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.
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