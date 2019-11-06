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Это интересно 06.11.2019 14:07

Бутылка виски продана на аукционе за сумму свыше 1,4 млн фунтов стерлингов

За гигантскую сумму в 1 млн 452 тыс. фунтов стерлингов продал американский коллекционер на аукционе Sotheby`s в Лондоне бутылку шотландского виски Macallan Single Malt, изготовленного в 1926 году и разлитого в 1986 году, сообщило бельгийское специализированное издание Essentielle Vino.

Это новый мировой рекорд цены за бутылку алкоголя.

Бутылка, выпущенная под этикеткой The Macallan Fine & Rare, разлита из бочки № 263 при крепости в 42,6% и является одной из 40 бутылок, наполненных из этой бочки.

В ноябре 2018 года другая бутылка из той же бочки установила на аукционе Christie`s предыдущий рекорд - 1,2 млн фунтов стерлингов.

40 бутылок редкого виски Macallan 1926 года впервые поступили в продажу в 1986 году по неслыханной по тем временам цене в 20 тыс. фунтов за бутылку, отмечает издание.

Essentielle Vino пишет, что в целом запредельные цены не являются новинкой для фирмы Macallan, которая постоянно ориентируется на продажу малых количеств суперредкого виски очень высокой гаммы.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ВИСКИ, АУКЦИОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]