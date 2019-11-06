Размещение военных баз США в Сирии чревато эскалацией конфликта - Косачев

Размещение военных баз США в Сирии создаст риски случайных атак на сирийские и российские патрули в регионе, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Понятно, что США убеждены, что им закон по определению не писан, как "исключительной нации". Но помимо сугубо юридических "неудобств" есть еще и иные опасности. В частности, риски случайных атак на сирийские и даже российские патрули в регионе, которые, в отличие от американцев, присутствуют там вполне законно", - заявил Косачев журналистам в среду, комментируя сообщения о планах строительства американских военных баз в Сирии.

"Военная атака на представителей законных властей на их законной территории - это уже будет самая чистая, а не гибридная агрессия. И если, не дай Бог, будут жертвы или эскалация конфликта, то все это будет исключительно на совести военных "нефтезащитников" из США. Которым там нечего делать, ни юридически, ни политически", - сказал Косачев.

По его словам, еще недавно казалось, что США, ставшие экспортерами углеводородов, перестали интересоваться чужой нефтью и что "устарел известный анекдот про то, как в Антарктике, мол, обнаружили нефть, и госдепартамент США тут же заявил: "мир больше не может мириться с кровавым режимом пингвинов!".

"Нет, здесь Америка вполне последовательна. Хотя это уже настолько грубо и очевидно, что даже кандидаты в президенты США обвиняют нынешнюю администрацию в захвате нефтяных месторождений Сирии, "которые не принадлежат Соединённым Штатам", а по праву "принадлежат сирийскому народу и нужны ему для существования" (Тулси Габбард)", - отметил Косачев.

Он отметил, что вице-президент США Майкл Пенс "уже заявил: американцы будут "очень тесно работать со своими курдскими союзниками", чтобы быть уверенными, что доходы от этой нефти не попадут в руки сирийского "режима", то есть в руки законного владельца нефти и доходов от нее".

"На фоне обвинений в адрес других стран, включая Россию, в оккупации, и с учетом введенных санкций за якобы незаконное военное присутствие на чужой территории то, что делают США в Сирии, выглядит откровенным лицемерием. При этом, в частности, Associated Press уже сказало, что речь идет об огромной территории, подконтрольной сирийским курдам - от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, это около 20% от площади Сирии", - сказал сенатор.

Агентство "Анадолу" во вторник сообщило, что США приступили к строительству двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяных месторождений.

Согласно информации местных источников, одну из баз возводят в месте дислокации 113-й бригады, вторую - в районе аc-Сур.

Президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии, сообщила Associated Press со ссылкой на источники.

Согласно новому плану, войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Однако его точный размер пока не определен, отмечает агентство.

"Приказ Трампа также перечеркивает любое предположение о том, что основная часть из более чем 1 тыс. 200 американских военных, которые были в Сирии, скоро вернутся домой, как он неоднократно обещал", - подчеркивает СМИ.

Как предположили источники агентства, общая численность военных США в Сирии может составить не менее 800 человек, включая 200 солдат, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии.

Отмечается, что новое распоряжение президента поднимает ряд "сложных юридических вопросов" о том, могут ли американские войска наносить удары по сирийским, российским или другим силам, если они угрожают нефтяным месторождениям.

По словам чиновников, юристы пытаются выяснить детали военного приказа, которые бы прояснили, как далеко смогут зайти войска, чтобы удержать нефть под контролем курдов.