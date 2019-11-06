СМИ Индии сообщили о новом контракте по аренде российской атомной подлодки на сумму $3 млрд

Индия подписала контракт на аренду российской атомной подводной лодке "Акула-1" на сумму $3 млрд, сообщила в среду газета The Economic Times, ссылаясь на источники.
"Соглашение об аренде Индией атомной подводной лодки "Акула-1" на сумму $3 млрд было подписано в марте текущего года", - пишет издание.
Ранее о подписании соглашения официально не сообщалось.
Российская подводная лодка "Акула-1" предназначена для замены подлодки класса "Акула" Chakra, взятой в аренду у России на 10 лет в апреле 2012 года в рамках соглашения на сумму более $900 млн, подписанного еще в январе 2004 года, отмечает издание.
Источники подчеркивают, что Дели также добивается продления аренды подлодки Chakra до тех пор, пока в 2025 году подводная лодка "Акула-1" не будет готова для ввода в состав ВМС Индии.
В декабре 2011 году был подписан акт о передаче в лизинг ВМС Индии российской подлодки Chakra (до передачи в аренду носили название "Нерпа"). Газета "Коммерсант" сообщала, что рассчитанный на 10 лет контракт обошелся индийской стороне в $2,5 млрд.
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