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Дальнее зарубежье 06.11.2019 17:31

СМИ Индии сообщили о новом контракте по аренде российской атомной подлодки на сумму $3 млрд

Индия подписала контракт на аренду российской атомной подводной лодке "Акула-1" на сумму $3 млрд, сообщила в среду газета The Economic Times, ссылаясь на источники.

"Соглашение об аренде Индией атомной подводной лодки "Акула-1" на сумму $3 млрд было подписано в марте текущего года", - пишет издание.

Ранее о подписании соглашения официально не сообщалось.

Российская подводная лодка "Акула-1" предназначена для замены подлодки класса "Акула" Chakra, взятой в аренду у России на 10 лет в апреле 2012 года в рамках соглашения на сумму более $900 млн, подписанного еще в январе 2004 года, отмечает издание.

Источники подчеркивают, что Дели также добивается продления аренды подлодки Chakra до тех пор, пока в 2025 году подводная лодка "Акула-1" не будет готова для ввода в состав ВМС Индии.

В декабре 2011 году был подписан акт о передаче в лизинг ВМС Индии российской подлодки Chakra (до передачи в аренду носили название "Нерпа"). Газета "Коммерсант" сообщала, что рассчитанный на 10 лет контракт обошелся индийской стороне в $2,5 млрд.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, ПОДЛОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]