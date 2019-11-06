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Дальнее зарубежье 06.11.2019 16:36

В афганском Бадахшане талибы вышли к границе с Таджикистаном

Боевики экстремистского движения "Талибан" в провинции Бадахшан вышли на границу с Таджикистаном, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы уезда Нусай Абдулгафар Гардиш.

"В уезде Нусай 80% находятся под контролем террористов, лишь уездный центр контролируется правительственными силами. Боевики вышли на линию границы с Таджикистаном, таджикские пограничники могут их видеть невооруженным глазом. Талибы находятся в 2-3 км от уездного центра", - сказал Гардиш.

Он подчеркнул, что, если центральное правительство Афганистана не предпримет мер и уезд будет захвачен боевиками, появится угроза падения еще четырех уездов: Хвахана, Куф-Аба, Шикая и Маймая, также находящихся у границы с Таджикистаном. По его словам, все поставки в эти уезды осуществляются через уезд Нусай.

"В настоящее время боевики блокировали дорогу, соединяющую уезд с центром провинции, поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров осуществляются по мосту, соединяющему Афганистан с Таджикистаном. В самом уездном центре имеются правительственные силы, но их недостаточно для ликвидации угрозы террористов. Для доставки дополнительных сил, оружия и боеприпасов в уезд, а также ликвидации террористов нужна поддержка военно-воздушных сил", - сообщил чиновник.

По его словам, к талибам примыкают местные вооруженные группы из числа недовольных властями страны, а также криминальные элементы.

При этом он отметил, что пока среди талибов нет иностранных боевиков. "По нашим данным, среди них нет пока иностранных боевиков, все они граждане Афганистана", - отметил он. При этом Гардиш не исключил, что в будущем к ним могут примкнуть и иностранные террористы, находящиеся в Афганистане.

"Необходимо сотрудничество силовых структур Афганистана и Таджикистана в ликвидации этой угрозы, нас разделяет лишь река" - отметил Гардиш.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]