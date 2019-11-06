Иран к 9 ноября сможет обогатить уран до 4,5% - Организация по атомной энергии страны

Иранские специалисты к субботе, 9 ноября в ходе работ на объекте в Фордо смогут выйти на 4,5-процентный уровень обогащения урана, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Мы фактически закачаем газ в центрифуги в полночь сегодня, и затем потребуется несколько часов на стабилизацию процесса, и к субботе, когда уровень обогащения будет примерно 4,5% , инспекторы МАГАТЭ вновь посетят предприятие", - приводит его слова агентство "Фарс".

Он подчеркнул, что Иран полностью контролирует процесс ядерного топливного цикла.

Камальванди также сообщил, что на объекте в Фордо находится около 2 т газа - гексафторида урана, и что его запасы будут постепенно наращиваться.

"Фарс" отмечает, что утром в среду в Фордо был доставлен 2,8-тонный цилиндр с 2 т этого газа. Контейнер был ранее заполнен на предприятии в Натанзе.

Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал в среду президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".

Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и вместо этого сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.