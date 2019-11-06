Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют, ей придется теперь вернуть клиентам 11,5 млн евро

Таможня Финляндии с 1 мая 2016 года по 30 июня этого года использовала неверные курсы валют при растаможивании в расчетах с клиентами, и теперь ей придется выплатить 11,5 млн евро, сообщил в среду портал телерадиовещания Yle.
Неверные курсы использовались при конвертации 25 национальных валют, в том числе российского рубля, шведской кроны, доллара США, китайского юаня.
Всего неправильные расчеты использовались в 960 тыс. случаев, когда за ввоз в государство товаров требовали на 1,5-2,5% более высокие таможенные пошлины и налоги с оборота, "поэтому теперь придется выплатить до 11,5 млн евро", отмечает портал.
Ошибка произошла из-за того, что таможенные чиновники пользовались обменным курсом, взятым с сайта одного частного банка, а не учитывали курсы, установленные Европейским центробанком, как это было предписано в ЕС в начале 2016 года.
"И эта неверная трактовка все продолжалась и продолжалась", - признал руководитель таможенного производства департамента таможни Ярмо Ряйккя (Jarmo Raikka).
На ошибку обратил внимание клиент, заметивший, что таможня не пользуется курсом Европейского центробанка.
Большая часть сумм, подлежащих возврату, невелика, но есть и выплаты в пару тысяч евро, отмечает портал.
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