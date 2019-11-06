Правительство Германии решило запретить тонкие пластиковые пакеты

Правительство Германии решило запретить использование и производство пластиковых пакетов с толщиной полиэтиленовой стенки до 50 микрометров, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

"Правительство приняло решение о запрещении легких пластиковых пакетов", - сказал он журналистам в Берлине в среду.

Предложение о соответствующем запрете поступило от ведомства министра по делам окружающей среды Свеньи Шульце, теперь его должны вынести на рассмотрение палат парламента - бундестага и бундесрата. Предполагается, что закон о запрете тонких пакетов после подписания вступит в силу уже через полгода, до тех пор розничные торговые сети могут продолжать пользоваться оставшимися пакетами.

Тонкие пластиковые пакеты обычно можно найти в супермаркетах в отделах овощей и фруктов. Уже сейчас большие пакеты для продуктов почти во всех продуктовых торговых сетях Германии заменены на бумажные пакеты, но и это, скорее всего, продлится недолго.

"Будущее - это не одноразовые бумажные пакеты", - заявила ранее Шульце. По мнению ее министерства, в будущем будут использоваться многоразовые сумки и емкости для продуктов.

"Многоразовая сумка для продуктов из пластика уже после третьего использования более дружественна окружающей среде, чем одноразовый пластиковый пакет. Многоразовые сумки, как правило, производятся из вторичных материалов. Одноразовый пластиковый пакет, напротив, из нефти", - сказано в обнародованных ранее документах министерства окружающей среды ФРГ.