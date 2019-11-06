Правительство Германии решило запретить тонкие пластиковые пакеты

Правительство Германии решило запретить использование и производство пластиковых пакетов с толщиной полиэтиленовой стенки до 50 микрометров, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.
"Правительство приняло решение о запрещении легких пластиковых пакетов", - сказал он журналистам в Берлине в среду.
Предложение о соответствующем запрете поступило от ведомства министра по делам окружающей среды Свеньи Шульце, теперь его должны вынести на рассмотрение палат парламента - бундестага и бундесрата. Предполагается, что закон о запрете тонких пакетов после подписания вступит в силу уже через полгода, до тех пор розничные торговые сети могут продолжать пользоваться оставшимися пакетами.
Тонкие пластиковые пакеты обычно можно найти в супермаркетах в отделах овощей и фруктов. Уже сейчас большие пакеты для продуктов почти во всех продуктовых торговых сетях Германии заменены на бумажные пакеты, но и это, скорее всего, продлится недолго.
"Будущее - это не одноразовые бумажные пакеты", - заявила ранее Шульце. По мнению ее министерства, в будущем будут использоваться многоразовые сумки и емкости для продуктов.
"Многоразовая сумка для продуктов из пластика уже после третьего использования более дружественна окружающей среде, чем одноразовый пластиковый пакет. Многоразовые сумки, как правило, производятся из вторичных материалов. Одноразовый пластиковый пакет, напротив, из нефти", - сказано в обнародованных ранее документах министерства окружающей среды ФРГ.
Послу РФ в Баку вручена нота протеста в связи с визитом в Россию представителей самопровозглашенного режима в Карабахе
Армения намеренно затягивает переговоры по Карабаху – министр обороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Чистый долг Роснефти по итогам III кв. 2019г вырос до $46,6 млрд
Цены на нефть меняются разнонаправленно после данных о запасах в США, Brent у $62,86 за баррель
Ирак в октябре снизил экспорт нефти на 1,1% - до 3,562 млн б/с
Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют, ей придется теперь вернуть клиентам 11,5 млн евро
Баку и София подписали соглашение о пенсионном обеспечении
Бутылка виски продана на аукционе за сумму свыше 1,4 млн фунтов стерлингов
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей акции
В Баку состоялся CEO Lunch с участием заместителя Агентства по пищевой безопасности
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил финансовые показатели за девять месяцев 2019 года
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку