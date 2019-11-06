Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.882 RUR   0.0268 GBR   2.1891 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.54 0.34 Brent 62.13 0.44

Погода в Баку

  ночь день

06.11.2019 16:52

Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване

Президент Азербайджана подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей водой для орошения и удовлетворения спроса на питьевую воду населения в Нахчыванской Автономной республике (НАР).

Согласно распоряжению, на эти цели выделяется 2,25 млн манатов.

Средства выделены Кабинету министров НАР из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, РАСПОРЯЖЕНИЕ


Похожие новости


Президент Алиев сменил главу Исполнительной власти города Нахчыван Президент Алиев высоко оценивает военный потенциал Нахчыванской АР Азербайджана Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана Анкара и Баку приняли решение о совместном увеличении экспортного потенциала и развития туризма Нахчывана Ильхам Алиев ознакомился с реконструкционными работами в Международном аэропорту Нахчывана

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]