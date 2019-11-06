Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване

Президент Азербайджана подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей водой для орошения и удовлетворения спроса на питьевую воду населения в Нахчыванской Автономной республике (НАР).
Согласно распоряжению, на эти цели выделяется 2,25 млн манатов.
Средства выделены Кабинету министров НАР из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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