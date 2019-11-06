ЕБРР сократил долю в капитале азербайджанского Unibank до 9%

Акционер азербайджанского ОАО «Unibank» Эльдар Гарибов увеличил свою долю в капитале банка до 77,3839% за счет покупки большей части доли Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате по надзору за финансовыми рынками.

«Гарибов купил у ЕБРР 35,4748% акций. В результате доля Гарибова увеличилась с 41,9091% до 77,3839%, а доля ЕБРР сократилась до 9%», - отметили в Палате.

Сделка по купле-продаже акций была закрыта 5 ноября.

В настоящее время акционерами банка также являются физические лица (6,0157%) и юридические лица (7,6004%).

При этом в результате сделки уставный капитал банка остался на уровне 125 млн 686,356 тыс. манатов. Он разделен на 46 млн 208,219 тыс. акций номиналом в 2,72 манат за ценную бумагу.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

А.Мамедов