Airbus будет наращивать производство самолетов в Китае

Европейский авиаконцерн Airbus и власти Китая договорились наращивать сотрудничество в сфере выпуска коммерческих самолетов, согласовав ряд инициатив, касающихся производства узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов в КНР, сообщил Airbus.
В частности, Airbus планирует увеличить производственные мощности предприятия в китайском Тяньцзине, занимающегося сборкой самолетов A320. Предполагается, что это предприятие сможет производить 6 самолетов в месяц к концу текущего года.
Расширение мощностей китайского предприятия является частью плана Airbus, целью которого является увеличение глобального производства до 63 самолетов в месяц к 2021 году.
Азиатские клиенты Airbus получили в общей сложности 450 самолетов A320, выпущенных в Тяньцзине, с 2008 года.
Airbus также планирует создать дополнительные производственные мощности в Тяньцзине для сборки широкофюзеляжных самолетов A350 ко второму полугодию 2020 года и начать первые поставки этих самолетов в 2021 году.
Гендиректор Airbus Гийом Фори и глава Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC) Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона, говорится в сообщении Airbus.
"Мы придаем большое значение нашему долгосрочному стратегическому партнерству с Китаем и авиационной отраслью этой страны", - заявил Фори.
В прошлом месяце Airbus понизил целевой показатель производства коммерческих самолетов на этот год, но по-прежнему рассчитывает добиться рекордного уровня - 860 самолетов.
Акции Airbus прибавляют 0,5% на торгах в Париже в среду. С начала этого года их стоимость выросла на 56%.
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