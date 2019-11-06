Послу РФ в Баку вручена нота протеста в связи с визитом в Россию представителей самопровозглашенного режима в Карабахе

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников приглашен в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с визитом в Россию представителей незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

«6 ноября 2019 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников был приглашён в Министерство иностранных дел, где заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов провёл с ним встречу. На встрече послу России была вручена нота протеста МИДа в связи с визитом, «представителей» незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна на территорию России», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

В ноте отмечено, что въезд так называемых "представителей" незаконного образования, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в Российскую Федерацию и их встречи с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров служат предпринимаемым в течение почти 30 лет попыткам Армении по закреплению статус-кво на оккупированных территориях и продолжению оккупации земель Азербайджана.

В МИДе считают, что подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. «В связи с этим МИД довел до сведения российской стороны позицию о том, что такие визиты наносят вред переговорному процессу и бросают тень на существующий между Азербайджаном и Россией дух искренности и высокого доверия, а также не соответствуют положениям «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией» от 3 июля 1997 года», - подчеркивается в заявлении.

В данной связи было отмечено: несмотря на неоднократные заявления российской стороны о том, что она рассматривает такого рода визиты в качестве частных поездок, "представители" незаконных "органов власти" сепаратистского режима продолжают использовать российскую территорию для закрепления последствий агрессии Армения против Азербайджана.

Кроме этого, МИД считает, что визит «представителей» незаконного образования на территорию России и предоставление им возможности пропагандировать результаты оккупации не соответствуют посредническим обязательствам РФ как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прилагающих усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также её статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН.

«В связи с этим азербайджанская сторона довела до сведения посла Бочарникова свои ожидания от российской стороны по принятию всех необходимых мер для предотвращения подобных незаконных визитов», - указывается в заявлении.

Посол Бочарников подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд «представителей» непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны. Он также сообщил, что доложит в МИД России о протесте азербайджанской стороны.

А.Азизов