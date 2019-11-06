Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей акции

Банк ВТБ (Азербайджан) определил победителей акции по безналичным платежам. Ими стали трое держателей карт платежной системы MasterCard банка ВТБ (Азербайджан), совершившие наибольшее количество безналичных платежей в период акции.

Участник акции, занявший первое место стал обладателем авиабилета по направлению Баку-Москва-Баку. Владельцу второго места был вручен сертификат на ужин в одном из популярных ресторанов столицы. А годовой абонемент на любую банковскую услугу в размере до 125 манат достался владельцу третьего места.

Специальная акция по безналичным платежам для держателей карт платежной системы Mastercard банка ВТБ (Азербайджан) проводилась банком с июля по сентябрь 2019 года. Согласно условиям акции, клиенты, совершившие более 3 безналичных платежей картой ВТБ (Азербайджан) на сумму от 20 манат получали шанс стать обладателями ценных призов.