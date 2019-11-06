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06.11.2019 17:33

Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей акции

Банк ВТБ (Азербайджан) определил победителей акции по безналичным платежам. Ими стали трое держателей карт платежной системы MasterCard банка ВТБ (Азербайджан), совершившие наибольшее количество безналичных платежей в период акции.

Участник акции, занявший первое место стал обладателем авиабилета по направлению Баку-Москва-Баку. Владельцу второго места был вручен сертификат на ужин в одном из популярных ресторанов столицы. А годовой абонемент на любую банковскую услугу в размере до 125 манат достался владельцу третьего места.

Специальная акция по безналичным платежам для держателей карт платежной системы Mastercard банка ВТБ (Азербайджан) проводилась банком с июля по сентябрь 2019 года. Согласно условиям акции, клиенты, совершившие более 3 безналичных платежей картой ВТБ (Азербайджан) на сумму от 20 манат получали шанс стать обладателями ценных призов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]