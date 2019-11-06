Азербайджан увеличит к 2024г производство карбамида до 650 тыс. т

Карбамидный завод «SOCAR Carbamide Plant» доведет к 2024 году производство карбамида до 650 тыс. тонн.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по итогам 2019 года в стране будет произведено 200 тыс. тонн карбамида.

При этом в 2020-2023гг выпуск данной продукции будет ежегодно увеличиваться.

По прогнозам, в 2020 году производство карбамида составит 500 тыс. тонн (рост по сравнению с 2019г в 2,5 раза - ИФ), в 2021 году – 620 тыс. тонн (рост на 24%), в 2022 году – 640 тыс. тонн (рост по сравнению с 2021г - на 3,2%), в 2023г – 650 тыс. тонн (рост на 1,6%).

Таким образом, производство карбамида в Азербайджане в 2023 году увеличится по сравнению с показателем 2019 года в 3,25 раза.

SOCAR Carbamide Plant был введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида.

Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта станут Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) из собственных средств.

Н.Аббасова