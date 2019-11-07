Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Луизиане обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти.
"Демократы становятся все более тоталитарными", - сказал Трамп.
Он обвинил их в "постановке показательных процессов" и "попытке свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня".
"Если демократы вернутся, у вас будет депрессия, подобной которой вы раньше не видели", - добавил президент США.
Он в очередной раз коснулся темы импичмента, назвав весь процесс "мошенничеством".
По его словам, осведомитель, сообщивший об его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделал "ужасное заявление" и "исчез".
"У меня был идеальный телефонный звонок, абсолютно идеальный телефонный звонок", - отметил Трамп.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.
В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.
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