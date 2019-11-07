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Дальнее зарубежье 07.11.2019 10:04

Трамп предрек США "депрессию" в случае победы демократов в 2020 году

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Луизиане обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти.

"Демократы становятся все более тоталитарными", - сказал Трамп.

Он обвинил их в "постановке показательных процессов" и "попытке свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня".

"Если демократы вернутся, у вас будет депрессия, подобной которой вы раньше не видели", - добавил президент США.

Он в очередной раз коснулся темы импичмента, назвав весь процесс "мошенничеством".

По его словам, осведомитель, сообщивший об его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделал "ужасное заявление" и "исчез".

"У меня был идеальный телефонный звонок, абсолютно идеальный телефонный звонок", - отметил Трамп.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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Тэги: США, ТРАМП, МИТИНГ, ДЕМОКРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]