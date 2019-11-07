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Дальнее зарубежье 07.11.2019 09:45

В Китае за контрабанду фентанила в США осуждены девять человек, один из них приговорен к смертной казни - суд

Восемь человек приговорены в Китае к различным срокам тюремного заключения и один - к смертной казни с отсрочкой приведения приговора в исполнение за контрабандные поставки в США синтетического наркотика фентанила, сообщил суд города Синтай китайской провинции Хэбэй.

В заявлении суда отмечается, что это первый случай, когда расследование дела проводилось совместно спецслужбами Китая и Соединенных Штатов.

Ранее Вашингтон неоднократно критиковал китайские власти за недостаточные, по его мнению, усилия по пресечению контрабанды фентанила.

Фентанил - синтетический наркотик-опиод, который считается в 50 раз сильнее героина.

Наблюдатели обращают внимание, что суд над контрабандистами состоялся в тот момент, когда обе страны работают над первой фазой торгового соглашения, призванного положить конец "торговой войне" между ними.

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Тэги: КИТАЙ, СУД, ФЕНТАНИЛ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]