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Бывший генпрокурор США намерен баллотироваться в Сенат - агентство

Бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявит, что планирует претендовать на место в Сенате от штата Алабама, сообщает Associated Press со ссылкой на двух собеседников в Республиканской партии.

По их данным, Сешнс объявит о своей кандидатуре в четверг. Они также подчеркнули, что бывший генпрокурор не говорил лидеру большинства в Сенате Митчу Макконнеллу об этом, а также не сообщал о своем решении президенту США Дональду Трампу.

72-летний Сешнс вернется на политическую сцену через год после ухода с поста генерального прокурора США, отмечает агентство.

Он вызвал резкую публичную критику со стороны Трампа после того, как устранился от "российского расследования", вел которое в итоге спецпрокурор Роберт Мюллер.

В июне президент США назвал свой выбор Сешнса в качестве генпрокурора своей "самой большой ошибкой".

Один из республиканцев, говоривших с агентством, заявил, что не видит никаких признаков того, что Трамп изменил свое отношение к бывшему генпрокурору. По его мнению, Сешнс, в конечном итоге, бросит попытки баллотироваться в Сенат из-за атак президента.

Однако другие собеседники агентства предположили, что у Сешнса есть все шансы выиграть выборы, ведь он представлял Алабаму в Сенате с 1997 по 2017 год.

Тем временем в данный момент место занимает демократ Даг Джонс.

Выборы сенатора пройдут в ноябре 2020 года. Со стороны республиканцев на место также претендуют госсекретарь штата Алабама Джон Меррилл, бывший главный судья Алабамы Рой Мур, а также представитель штата Арнольд Муни и бизнесмен Стэнли Адэр.

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Тэги: США, СЕНАТ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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