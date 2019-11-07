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СНГ 07.11.2019 11:02

Парламент Казахстана принял поправки в соглашение с СНГ о сотрудничестве в таможенных делах

Сенат парламента Казахстана в четверг на пленарном заседании принял проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Документ был подписан 1 июня 2018 года в Душанбе.

Соглашение является основным международным договором, регулирующим порядок взаимодействия таможенных служб государств-частников СНГ.

"С момента подписания соглашения прошло более 20 лет, в связи с чем нормы данного соглашения необходимо усовершенствовать путем внесения соответствующих изменений", - сказал ранее министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

"В соответствии с протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, касающихся вопросов передачи сведений, формы, содержания запроса, выполнения запроса и использования полученной информации. Основным нововведением является наличие положений, предусматривающих, что обмен запросами и ответами может осуществляться как между центральными таможенными органами, так и непосредственно между территориальными таможенными органами", - информировал ранее министр.

Протокол разработан совместно с государствами-участниками СНГ по итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере, уточнял Смаилов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, СНГ, ТАМОЖНЯ, ПРОТОКОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]