Парламент Казахстана принял поправки в соглашение с СНГ о сотрудничестве в таможенных делах

Сенат парламента Казахстана в четверг на пленарном заседании принял проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Документ был подписан 1 июня 2018 года в Душанбе.
Соглашение является основным международным договором, регулирующим порядок взаимодействия таможенных служб государств-частников СНГ.
"С момента подписания соглашения прошло более 20 лет, в связи с чем нормы данного соглашения необходимо усовершенствовать путем внесения соответствующих изменений", - сказал ранее министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.
"В соответствии с протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, касающихся вопросов передачи сведений, формы, содержания запроса, выполнения запроса и использования полученной информации. Основным нововведением является наличие положений, предусматривающих, что обмен запросами и ответами может осуществляться как между центральными таможенными органами, так и непосредственно между территориальными таможенными органами", - информировал ранее министр.
Протокол разработан совместно с государствами-участниками СНГ по итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере, уточнял Смаилов.
Баку ждет от Парижа большей активности в карабахском урегулировании – министр обороны Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны
Послу РФ в Баку вручена нота протеста в связи с визитом в Россию представителей самопровозглашенного режима в Карабахе
Поправки в Налоговый кодекс включают 10 льгот и освобождений - Счетпалата
Азербайджанская Diamed Co планирует в течение 2-3 лет наладить экспорт шприцов
Азербайджанская ASK Стекло начинает экспорт стеклотары в Грузию, в 2020г существенно увеличит поставки
Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют, ей придется теперь вернуть клиентам 11,5 млн евро
Баку и София подписали соглашение о пенсионном обеспечении
Бутылка виски продана на аукционе за сумму свыше 1,4 млн фунтов стерлингов
Азерсу начнет работы проекты улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей акции
В Баку состоялся CEO Lunch с участием заместителя Агентства по пищевой безопасности
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил финансовые показатели за девять месяцев 2019 года
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку