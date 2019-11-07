Парламент Казахстана принял поправки в соглашение с СНГ о сотрудничестве в таможенных делах

Сенат парламента Казахстана в четверг на пленарном заседании принял проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Документ был подписан 1 июня 2018 года в Душанбе.

Соглашение является основным международным договором, регулирующим порядок взаимодействия таможенных служб государств-частников СНГ.

"С момента подписания соглашения прошло более 20 лет, в связи с чем нормы данного соглашения необходимо усовершенствовать путем внесения соответствующих изменений", - сказал ранее министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

"В соответствии с протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, касающихся вопросов передачи сведений, формы, содержания запроса, выполнения запроса и использования полученной информации. Основным нововведением является наличие положений, предусматривающих, что обмен запросами и ответами может осуществляться как между центральными таможенными органами, так и непосредственно между территориальными таможенными органами", - информировал ранее министр.

Протокол разработан совместно с государствами-участниками СНГ по итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере, уточнял Смаилов.