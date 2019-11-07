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Транспорт и связь 07.11.2019 09:46

Азербайджан занял 4 место по импорту российских автомобилей в январе-августе 2019г

Азербайджан в январе-августе 2019 года импортировал легковых автомобилей российского производства в количестве 2,6 тыс. единиц.

По сообщению российских СМИ, Азербайджан вошел в топ-10 стран по импорту автомобилей российского производства и занимает четвертое место.

В целом, в январе-августе из России в другие страны (кроме стран Евразийского экономического союза) экспортировано 25,1 тыс. легковых автомобилей, что на 38% больше аналогичного периода 2018 года.

Порядка 70% всего экспорта из РФ приходится на четыре страны. Больше всего машин было поставлено в Чехию - 6,9 тыс. На второй позиции оказался Узбекистан - с 5,2 тыс. ед. Далее следуют Латвия – 3,1 тыс. ед.

В январе-августе 2019 года Азербайджан в целом импортировал 24,088 тыс. единиц легковых автомобилей. Таким образом, доля российского автопрома в импорте составляет всего 10,8%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]