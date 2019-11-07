Азербайджан занял 4 место по импорту российских автомобилей в январе-августе 2019г

Азербайджан в январе-августе 2019 года импортировал легковых автомобилей российского производства в количестве 2,6 тыс. единиц.
По сообщению российских СМИ, Азербайджан вошел в топ-10 стран по импорту автомобилей российского производства и занимает четвертое место.
В целом, в январе-августе из России в другие страны (кроме стран Евразийского экономического союза) экспортировано 25,1 тыс. легковых автомобилей, что на 38% больше аналогичного периода 2018 года.
Порядка 70% всего экспорта из РФ приходится на четыре страны. Больше всего машин было поставлено в Чехию - 6,9 тыс. На второй позиции оказался Узбекистан - с 5,2 тыс. ед. Далее следуют Латвия – 3,1 тыс. ед.
В январе-августе 2019 года Азербайджан в целом импортировал 24,088 тыс. единиц легковых автомобилей. Таким образом, доля российского автопрома в импорте составляет всего 10,8%.
Б.Рустамбеков
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