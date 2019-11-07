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Инфраструктура и тендеры 07.11.2019 10:24

ГРА направит около 1 млн манатов на закупку и техобслуживание системы «3D Виртуальной Картографии»

Юридическое лицо публичного права «Государственное рекламное агентство» (ГРА) направит около 1 млн манатов на закупку системы «3D Виртуальной Картографии» и ее продолжительное техобслуживание.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Агентство заключило соответствующий контракт с ООО «OCTOPUS».

Стоимость контракта - 974,68 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРТЫ/3D, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]