ГРА направит около 1 млн манатов на закупку и техобслуживание системы «3D Виртуальной Картографии»

Юридическое лицо публичного права «Государственное рекламное агентство» (ГРА) направит около 1 млн манатов на закупку системы «3D Виртуальной Картографии» и ее продолжительное техобслуживание.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Агентство заключило соответствующий контракт с ООО «OCTOPUS».
Стоимость контракта - 974,68 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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