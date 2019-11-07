ГРА направит около 1 млн манатов на закупку и техобслуживание системы «3D Виртуальной Картографии»

Юридическое лицо публичного права «Государственное рекламное агентство» (ГРА) направит около 1 млн манатов на закупку системы «3D Виртуальной Картографии» и ее продолжительное техобслуживание.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Агентство заключило соответствующий контракт с ООО «OCTOPUS».

Стоимость контракта - 974,68 тыс. манатов.

Н.Аббасова