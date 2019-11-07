Азербайджанская ASK Стекло начинает экспорт стеклотары в Грузию, в 2020г существенно увеличит поставки

Азербайджанское ООО «ASK Стекло» («дочка ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация») начинает экспорт стеклотары в Грузию, в 2020 году существенно увеличит поставки.
«ООО «ASK Стекло» заключило контракт с компанией «Coca-Cola Bottlers Georgia», в рамках которого до конца 2019 года поставит в Грузию 2,6 млн единиц стеклотары для розлива в них напитков «Coca-Cola» и «Fanta». В 2020 году объемы экспортных поставок увеличатся, первичный прогноз предусматривает поставку 10-20 млн единиц стеклотары», - говорится в сообщении корпорации.
В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время ООО «ASK Стекло» проводит комплекс мероприятий для повышения качества производимой продукции.
ООО «ASK Стекло» создано в феврале 2018 года и расположено в Баку. Предприятие расположено на территории 22 га и оснащено самым современным итальянским оборудованием. Наряду с использованием местного сырья, «ASK Стекло» также закупает его в России, Украине и Турции. Производственная мощность завода составляет 80-85 млн единиц стекольной тары.
А.Азизов
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