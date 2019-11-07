Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.882 RUR   0.0268 GBR   2.1891 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.54 0.34 Brent 62.13 0.44

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 07.11.2019 10:31

Азербайджанская ASK Стекло начинает экспорт стеклотары в Грузию, в 2020г существенно увеличит поставки

Азербайджанское ООО «ASK Стекло» («дочка ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация») начинает экспорт стеклотары в Грузию, в 2020 году существенно увеличит поставки.

«ООО «ASK Стекло» заключило контракт с компанией «Coca-Cola Bottlers Georgia», в рамках которого до конца 2019 года поставит в Грузию 2,6 млн единиц стеклотары для розлива в них напитков «Coca-Cola» и «Fanta». В 2020 году объемы экспортных поставок увеличатся, первичный прогноз предусматривает поставку 10-20 млн единиц стеклотары», - говорится в сообщении корпорации.

В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время ООО «ASK Стекло» проводит комплекс мероприятий для повышения качества производимой продукции.

ООО «ASK Стекло» создано в феврале 2018 года и расположено в Баку. Предприятие расположено на территории 22 га и оснащено самым современным итальянским оборудованием. Наряду с использованием местного сырья, «ASK Стекло» также закупает его в России, Украине и Турции. Производственная мощность завода составляет 80-85 млн единиц стекольной тары.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, СТЕКЛОТАРА, ЭКСПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]