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Бизнес и законодательство 07.11.2019 10:39

Азербайджанская Diamed Co планирует в течение 2-3 лет наладить экспорт шприцов

Завод по производству шприцов компании «Diamed Co» в настоящее время работает с мощностью, позволяющей производить 50 млн шприцов в год, заявила учредитель компании Айтен Гулиева.

«Сейчас на заводе работают 50 человек. В ближайшее время мы перейдем на трехсменный режим работы и сможем довести производство шприцов различных объемов до 150 млн единиц в год», - заявила Гулиева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, производство шприцов в количестве 150 млн единиц в год позволит Азербайджану полностью отказаться от импорта данной продукции в страну.

«В ближайшие два-три года мы планируем выйти на рынки соседних государств. Тогда производство шприцов может достигнуть 200-250 млн единиц в год, в зависимости от потребностей», - сказала учредитель «Diamed Co».

По ее словам, иглы, необходимые для производства шприцов, завозятся из Японии, сырье - из Швейцарии.

«Продукция нашего завода соответствует всем международным требованиям и ни в чем не уступает в качестве европейским аналогам. Что же касается цен на нашу продукцию, то она дешевле европейских аналогов, но по сравнению со шприцами неизвестного происхождения она, естественно, дороже», – отметила она.

Гулиева также подчеркнула, что в настоящее время имеются некоторые проблемы с реализацией шприцов на местном рынке. «Так шприцы неизвестного происхождения, которые импортируются в Азербайджан, очень дешевые и некачественные. В законодательстве есть пробел, который необходимо устранить. Импортируемые шприцы, как и лекарственные средства, должны проходить регистрацию. Но в законодательстве есть пробел, который позволяет импортерам избегать этой процедуры», - отметила Гулиева.

Завод «Diamed Co» введен в эксплуатацию в мае 2019 года на территории Пираллахинского промышленного парка. Инвестиции в завод составили 9,5 млн манатов (около $5,6 млн по текущему курсу). При этом компания на строительство завода получила льготный кредит в размере 5 млн манатов. Производимую продукцию планируется направлять, в том числе на экспорт, в Россию, Грузию, Иран и страны Центральной Азии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗАВОД, ШПРИЦЫ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]