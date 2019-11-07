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Дальнее зарубежье 07.11.2019 11:28

В ООН осуждают применение боевых патронов против протестующих в Ираке

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал возмутительным факт применения сотрудниками иракских сил безопасности боевых патронов против протестующих в Багдаде, сообщают в четверг западные СМИ.

Согласно заявлению ООН, Гутерриш также выразил серьезную обеспокоенность в связи с ростом числа жертв и пострадавших в ходе выступлений, которые продолжаются в Ираке.

Генсек ООН вновь призвал к "полноценному диалогу между государством и демонстрантами", а также подчеркнул необходимость провести серьезное расследование актов насилия.

Накануне несколько протестующих получили ранения в ходе столкновений в Багдаде. Известно, что силы безопасности применяли против демонстрантов боевые патроны, слезоточивый газ и наносили удары дубинками.

Вторая волна антиправительственных демонстраций охватила страну 25 октября. Тогда жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия.

Протестующие, впервые заявившие о недовольстве 1 октября, изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Всего погибли около 280 человек.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны.

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Тэги: ООН-ИРАК, СИТУАЦИЯ, ОСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]