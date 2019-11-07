В ООН осуждают применение боевых патронов против протестующих в Ираке

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал возмутительным факт применения сотрудниками иракских сил безопасности боевых патронов против протестующих в Багдаде, сообщают в четверг западные СМИ.
Согласно заявлению ООН, Гутерриш также выразил серьезную обеспокоенность в связи с ростом числа жертв и пострадавших в ходе выступлений, которые продолжаются в Ираке.
Генсек ООН вновь призвал к "полноценному диалогу между государством и демонстрантами", а также подчеркнул необходимость провести серьезное расследование актов насилия.
Накануне несколько протестующих получили ранения в ходе столкновений в Багдаде. Известно, что силы безопасности применяли против демонстрантов боевые патроны, слезоточивый газ и наносили удары дубинками.
Вторая волна антиправительственных демонстраций охватила страну 25 октября. Тогда жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия.
Протестующие, впервые заявившие о недовольстве 1 октября, изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Всего погибли около 280 человек.
Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны.
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