Поправки в Налоговый кодекс включают 10 льгот и освобождений - Счетпалата

Проект изменений в Налоговый кодекс Азербайджана, представленный в парламент, предусматривает предоставление 10 новых льгот и освобождений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате страны.
В целом, по данным Счетной палаты на начало 2019 года правом пользования налоговыми льготами и освобождениями в Азербайджане обладали 1 млн 267,109 тыс. налогоплательщиков, общая сумма льгот и освобождений оценивается в 1 млрд 275,9 млн манатов.
«Мы ожидаем, что по итогам 2019 года число пользующихся налоговыми льготами, а также объем самих льгот и освобождений, возрастет. В действующем Налоговом кодексе предусмотрено 159 льгот и освобождений. Из них 45 (28,3% всех льгот) – по подоходному налогу физических лиц, 29 (18,2%) – налогу на прибыль юридических лиц, 45 (28,3%) – НДС, 5 (3,1%) – акцизам, 20 (12,6%) –налогу на имущество, 10 (6,3%) – земельному налогу, 5 (3,1%) – упрощенному налогу», - отметили в Счетной палате.
По направлению данные льготы можно разделить на две группы: социальные – 41,5% и стимулирующие – 58,5%.
Как сообщалось ранее, поправки в Кодекс, представленные в парламент, предусматривают предоставление определенных налоговых льгот для резидентов промышленных парков и кварталов, в рамках гонок Формула-1 и Формула-2, при продаже мяса птицы животного происхождения, экспортеров продукции и др.
А.Мамедов
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