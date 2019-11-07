Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.882 RUR   0.0268 GBR   2.1891 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.54 0.34 Brent 62.13 0.44

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 07.11.2019 11:08

Поправки в Налоговый кодекс включают 10 льгот и освобождений - Счетпалата

Проект изменений в Налоговый кодекс Азербайджана, представленный в парламент, предусматривает предоставление 10 новых льгот и освобождений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате страны.

В целом, по данным Счетной палаты на начало 2019 года правом пользования налоговыми льготами и освобождениями в Азербайджане обладали 1 млн 267,109 тыс. налогоплательщиков, общая сумма льгот и освобождений оценивается в 1 млрд 275,9 млн манатов.

«Мы ожидаем, что по итогам 2019 года число пользующихся налоговыми льготами, а также объем самих льгот и освобождений, возрастет. В действующем Налоговом кодексе предусмотрено 159 льгот и освобождений. Из них 45 (28,3% всех льгот) – по подоходному налогу физических лиц, 29 (18,2%) – налогу на прибыль юридических лиц, 45 (28,3%) – НДС, 5 (3,1%) – акцизам, 20 (12,6%) –налогу на имущество, 10 (6,3%) – земельному налогу, 5 (3,1%) – упрощенному налогу», - отметили в Счетной палате.

По направлению данные льготы можно разделить на две группы: социальные – 41,5% и стимулирующие – 58,5%.

Как сообщалось ранее, поправки в Кодекс, представленные в парламент, предусматривают предоставление определенных налоговых льгот для резидентов промышленных парков и кварталов, в рамках гонок Формула-1 и Формула-2, при продаже мяса птицы животного происхождения, экспортеров продукции и др.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛЬГОТЫ, НАЛОГОВЫЕ


Похожие новости


Азербайджан планирует предоставить налоговые льготы для стимулирования инвестиций в ряд сфер Детсады и детдома в Азербайджане на 10 лет освобождены от уплаты налога на прибыль и упрощенного налога Детсады и детдома в Азербайджане на 10 лет освобождаются от уплаты налога на прибыль и упрощенного налога Парламент Азербайджана одобрил предоставление 7-летних налоговых и таможенных льгот для резидентов промышленных парков и технопарков Правительство Азербайджана готово предоставить 7-летние налоговые и таможенные льготы для резидентов промышленных парков и технопарков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]