Баку ждет от Парижа большей активности в карабахском урегулировании – министр обороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол Франции в Баку Захари Гросс обсудили вопросы расширения военных связей, сотрудничества в военно-технической сфере (ВТС).
«В ходе встречи, на которой обсуждались вопросы расширения военных связей между Азербайджаном и Францией, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, проблемам международной и региональной безопасности, а также перспективам развития сотрудничества», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Гасанов, в целом, высоко оценил нынешнее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Францией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.
Кроме этого, министр проинформировал посла о текущей ситуации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Гасанов подчеркнул, что деструктивная позиция Армении по урегулированию конфликта создает серьезную угрозу региональной безопасности. Он особо отметил, что решением вопроса является принуждение Армении к выполнению требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН на основе норм и принципов международного права.
«Высоко оценив аннулирование соответствующими судами Франции ряда незаконных «соглашений», подписанных между некоторыми городами Франции и «органами местной власти», созданными выдуманным режимом на оккупированных территориях Азербайджана, Гасанов выразил надежду, что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, приложит больше усилий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в информации.
Гросс, в свою очередь, подчеркнул, что Франция осуществляет совместные с Азербайджаном проекты в оборонной сфере, в частности в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах и отметил важность развития этих программ.
«На встрече стороны обсудили проекты, реализуемые в Азербайджане рядом французских компаний, производящих продукцию военного назначения, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес в области обороны и безопасности», - указывает Минобороны.
А.Азизов
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