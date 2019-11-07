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07.11.2019 11:25

Азерсу начнет работы проекты улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах

ОАО «Азерсу» в ближайшее время начнет реализацию проектов по обеспечению питьевой водой населения и строительства канализационной системы в 5 районах Азербайджана, заявил председатель общества Горхмаз Гусейнов.

"В целом, мы начали работы по этим проектам в 50 районах Азербайджана. Работы полностью завершены в 30 районах, в 20 - продолжаются. Также мы получили поручение приступить к реализации проектов ещё в 5 районах страны", - сказал Гулиев в четверг на пресс-конференции.

Среди новых районов, где будут начаты проекты - Евлах, Барда, Горадиз, Нефтчала и Балакян.

Он сообщил, в 11 из 20 районов, где продолжаются работы, уже создана новая система водоснабжения, в настоящее время ведутся работы по созданию канализационной системы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ПРОЕКТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]