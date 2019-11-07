Азерсу начнет работы проекты улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах

ОАО «Азерсу» в ближайшее время начнет реализацию проектов по обеспечению питьевой водой населения и строительства канализационной системы в 5 районах Азербайджана, заявил председатель общества Горхмаз Гусейнов.
"В целом, мы начали работы по этим проектам в 50 районах Азербайджана. Работы полностью завершены в 30 районах, в 20 - продолжаются. Также мы получили поручение приступить к реализации проектов ещё в 5 районах страны", - сказал Гулиев в четверг на пресс-конференции.
Среди новых районов, где будут начаты проекты - Евлах, Барда, Горадиз, Нефтчала и Балакян.
Он сообщил, в 11 из 20 районов, где продолжаются работы, уже создана новая система водоснабжения, в настоящее время ведутся работы по созданию канализационной системы.
Б.Рустамбеков
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