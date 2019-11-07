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Дальнее зарубежье 07.11.2019 18:30

Генсек НАТО считает идею о создании зоны безопасности в Сирии в целом хорошей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает предложение главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании зоны безопасности под международным контролем на севере Сирии хорошим, но указывает на необходимость переговоров не только с участниками альянса, но и с другими влиятельными силами в регионе.

"Я считаю это предложение в целом хорошим, но должны быть переговоры. И, конечно, не только между участниками альянса, но и всеми, кто там задействован. Никто не может диктовать свои решения", - сказал Столтенберг в четверг, выступая в Берлине на мероприятии фонда Кёрбера.

По его словам, в настоящий момент "слишком рано и слишком сложно сказать", какой результат могла бы иметь такая инициатива. В целом ее реализация "зависит от того, как будет развиваться ситуация в северной Сирии и в Сирии в целом".

"Главное в том, что то, что там происходит, показывает, как важно найти политическое решение. Мы уже видели некоторый прогресс, есть новые инициативы... Мы видим меньше насилия на северо-востоке Сирии", - отметил Столтенберг.

Ранее Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности под международным контролем. Инициативу уже одобрили многие европейские политики.

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Тэги: НАТО, СИРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]