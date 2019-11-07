Госкорпорация "Роскосмос" пока не проводила переговоров с NASA по вопросу предоставления дополнительных мест на российских пилотируемых кораблях "Союз" для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил журналистам исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

"Пока переговоров не было, пока только предварительное обращение есть, о котором вы знаете. Про одно или два места", - сказал Крикалев в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса" о количестве запрашиваемых NASA мест.

Ранее в четверг он сообщил, что Роскосмос изучает письмо главы NASA Джима Брайденстайна с просьбой о выделении дополнительных мест для США на российских кораблях "Союз" в 2020-2021 годах.

"Первый вопрос задан, и он обсуждается. Ничего нового кроме этого не произошло. Роскосмос пока обдумывает", - сказал Крикалев.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос произведёт два дополнительных запуска пилотируемых корабля "Союз" в связи с просьбами NASA предоставить им места для доставки астронавтов на МКС.

"Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств на производство двух кораблей", - сказал Рогозин журналистам 31 октября.

По его словам, Бранденстайн обратился к нему с просьбой предоставить дополнительные места для астронавтов в связи с задержками работ по введению в строй новых американских кораблей.

Он сообщил также, что места для доставки американских астронавтов на МКС в 2020-2021 годах предоставят за счёт урезания российских экипажей "Союзов".

"Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. Нам придётся чем-то жертвовать", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что очередной перенос начала полетов американских пилотируемых кораблей к МКС связан с необходимостью перепроверки всех решений, связанных с системой аварийного спасения экипажей. Глава Роскосмоса также отметил, что из-за сокращения российских экипажей придётся сократить программу экспериментов на МКС.

В настоящее время Россия является монополистом в доставке экипажей на МКС после закрытия в 2011 году американской программы Space Shuttle. Компании SpaceX и Boeing на протяжении нескольких лет пытаются создать свои пилотируемые корабли, однако сроки начала их полетов с экипажами неоднократно срывались.

Новые сроки, называемые американцами, - середина 2020 года. При этом у NASA есть место для астронавта лишь в российском "Союзе", который полетит на МКС весной следующего года.

"Роскосмос" запланировал на 2020 год только два пилотируемых полета - весной и осенью. При этом второй должен стать впервые в истории МКС полетом полностью российского экипажа "Союза". Россия заинтересована в увеличении численности своего экипажа, так как космонавты должны будут успеть к концу 2020 года подготовить МКС к приему в состав российского сегмента многофункционального лабораторного модуля.