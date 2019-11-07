Система образования в Эстонии будет полностью эстоноязычной - премьер

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) высказал несогласие с мнением президента Керсти Кальюлайд (Kersri Kaljukaid) о том, что правящая коалиция уделяет недостаточное внимание переводу системы образования только на эстонский язык.
"Нынешняя коалиция взяла курс на отказ от громких заголовков и выступает за занятие реальным содержанием", - заявил глава правительства на пресс-конференции в четверг.
Он отметил, что одним из подтверждений этого курса является увеличение финансирования обучения эстонскому языку в русскоязычных детских садах и школах.
"Много говорилось об очень успешном проекте в русскоязычных группах в детских садах, где увеличили число учителей эстонского языка. Эту область мы финансово увеличим", - сказал премьер-министр.
Он отметил, что многие учителя эстонского языка идут в русскоязычные школы первой ступени, принимаются меры по изучению государственного языка взрослыми.
"Совершенно ясно, что образовательная система в Эстонии будет эстоноязычной. Обратного пути нет", - дополнил Ратаса министр образования Тынис Лукас (Tonis Lukas).
Выступая 6 ноября по Латвийскому телевидению, президент Кальюлайд выразила разочарование тем, что нынешняя правительственная коалиция до сих пор не перевела всю систему образования на эстонский язык.
"Я немного разочарована, что эта коалиция, которая, пожалуй, самая националистическая, если можно так сказать, или самая патриотичная из когда-либо существовавших, не перевела систему образования полностью на эстонский язык. То же самое касается детских садов", - заявила Кальюлайд.
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