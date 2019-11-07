Китай готовит программу поддержки проблемных банков

Власти Китая готовят пакет мер по поддержке небольших проблемных банков, рассчитывая таким образом стабилизировать банковский сектор и облегчить задачу оценки рисков для финансовых регуляторов.
В Китае более 3 тыс. мелких банков, многие из которых испытывают серьезные проблемы в связи с ростом объема "плохих" кредитов, а также ограничениями, вводимыми властями КНР в сфере привлечения финансирования.
Проблемы в банковском секторе несут в себе серьезные риски для китайской экономики, рост которой уже серьезно замедлился до минимума почти за 30 лет в условиях торговой войны с США, а также многолетней кампании по снижению долговой нагрузки компаний и органов власти, отмечают эксперты.
В рамках плана, обсуждаемого финансовыми регуляторами КНР, проблемным банкам с активами менее 100 млрд юаней ($14 млрд) будет предписано объединиться с конкурентами или провести реструктуризацию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Нести ответственность за реструктуризацию проблемных банков будут региональные органы власти, а Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) будет предоставлять ликвидность в случае необходимости, отмечают источники.
Анализ показателей более 250 китайских банков, проведенный UBS летом этого года, показал, что нехватка капитала в секторе может составлять более 2,4 трлн юаней ($336 млрд).
Пекин ранее уже принял ряд шагов для стабилизации сектора, в частности, в мае этого года НБК взял под контроль Baoshang Bank, небольшой коммерческий банк региона Внутренняя Монголия, столкнувшийся с серьезными проблемами.
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